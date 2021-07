Malena je odletela v večnost

Pravljična zgodba dveh najbolj znanih hrvaških štorkelj Malene in Klepetana se je po 19 letih žal zaključila. Malena je v 29. letu življenja poginila 29. junija, je sporočil upokojeni šolski hišnik Stjepan Vokić iz vasi Brodski Varoš v Slavoniji, ki je zanjo skrbel 28 let. Ljubezenska zgodba Malene in Klepetana je odmevala na Hrvaškem in tudi drugod po svetu, na Hrvaškem so jo mnogi spremljali kot pravo telenovelo, ob novici Malenove smrti pa so mnogi bili zaprepaščeni. Hišnik je povedal, da so se zdravstvene težave Malene začele v začetku junija, ko ni želela več ne jesti ne piti. Klepetan je bil ves čas ob njej, prišel je tudi živinozdravnik, ki pa ji ni mogel več pomagati. Vokić meni, da so na poslabšanje zdravstvenega stanja najbrž vplivale vremenske razmere, še minulo zimo je namreč tudi pri hudem mrazu valila jajca. Pokopal jo je na kraju, kjer je vedno čakala svojega Klepetana, ki trenutno vsak dan obiskuje njuno gnezdo.

Maleno je leta 1993 nekdo ustrelil in ji zlomil krilo. Štorklja ni mogla več leteti, zato ji je upokojeni šolski hišnik zgradil gnezdo, čez zimo pa je zanjo skrbel v toplem in zaprtem prostoru.

Klepetan je prvič v gnezdo k Maleni priletel spomladi 2002 in se je potem iz Južne Afrike vračal vsako pomlad, pri čemer je preletel približno 13.000 kilometrov.