Mali čudež pred prelomnim letom

Predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila in predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj sta na skupni novinarski konferenci v Trstu ocenila iztekajoče se leto in poudarila, da je bila glavna skrb namenjena uveljavljanju slovenščine povsod, kjer živijo Slovenci v Italiji. K temu bodo usmerili napore tudi v novem letu, v katerem med drugim stremijo po dogovoru o vrnitvi Narodnega doma v Trstu. Bandelj je pri tem pohvalil vlogo slovenskega predsednika Boruta Pahorja, ki je primerno obeležitev stoletnice požiga Fabianijeve stavbe vzel k srcu in ukrepal po diplomatski poti. Dobrilova pa je med dosežke v zadnjem času omenila "mali čudež" - imenovanje slovenskega predstavnika, ki bo poklicno spremljal vprašanja šolstva.

