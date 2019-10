Mali Kris in etični dvomi

Mali Kris se bo lahko zdravil v ZDA, potem ko je dobrodelna nabirka prinesla več kot 3,4 milijona evrov. A odprla je tudi vprašanje, ali je to način reševanja tovrstnih težav.

Medijska strokovnjakinja, publicistka in predavateljica na Univerzi za Primorskem Sandra Bašić Hrvatin poziva, naj se državljani vprašajo, v kateri državi živijo. »Če je življenje otroka odvisno od prispevkov, to ni več država. To pomeni, da za socialo namesto nje skrbijo državljani s svojim sočutjem.«

Taki primeri sicer vzbujajo tudi etično dilemo pri novinarjih. Naj mediji sodelujejo v dobrodelni akciji, ko pa je v stiski še veliko drugih ljudi?

V zadregi so tudi znani obrazi, ki jih društva vabijo na dobrodelne prireditve. Primož Forte, ki je v Sloveniji zaslovel z vlogo v nadaljevanki Ena žlahtna štorija, pravi, da je udeležba dolžnostno dejanje, saj »družbi vrneš, ker ti je družba nekaj dala«. A zvezdniki so v precepu, komu naj ugodijo.

A verjetno v največji zadregi so zdravniki. »Ob takih nabirkah me seveda veseli, da ljudje izkažejo veliko radodarnost. To sočutje je pozitivno. Bolj me moti, da ljudje očitajo, tudi ko se na problem ne spoznajo. Če je problem država, ki ne da denarja, bi se morali tudi vprašati, koliko ljudi ne plačuje davkov,« pravi pediatrinja v tržaški bolnišnici Burlo Garofolo Meta Starc, ki opozarja, da je v Italiji vsako priznano zdravilo dostopno bolniku, ne glede na ceno.