Mali Kris odhaja na zdravljenje v ZDA

Društvo Palčica pomagalčica, ki je zbiralo denar za zdravljenje 19-mesečnega Krisa Zudicha iz Kopra, je danes na Facebooku sporočilo, da deček prihodnji teden odhaja na zdravljenje v ZDA. Kris, ki ima spinalno mišično atrofijo, bo zdravilo prejel v bolnišnici UCLA v Los Angelesu.

»Sporočamo vam, da je predviden let v Ameriko (Los Angeles) v sredini naslednjega tedna. Kris bo prejel zdravilo na kliniki UCLA, ki nam je poslala že prvi račun, ki zajema ceno zdravila, in sicer v višini 2,23 milijona dolarjev,« so na Facebooku zapisali v društvu skupaj s Krisovimi starši. Dodali so, da bo let doniral srbski poslovnež Miodrag Kostić, ki se ga je Krisova zgodba zelo dotaknila.