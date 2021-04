Manifesto zgodba o kritični levici

Manifesto, ki je včeraj praznoval petdeset let, je precej več kot dnevnik, je zgodba o levici, ki v Italiji ni imela veliko sreče. Za razliko od Francije, kjer Liberation ni nikoli želel postati politično gibanje ali celo stranka, so Manifesto (rodil se je kot revija) ustanovili komunistični novinarji in intelektualci, ki so tedanji KPI, bolj kot stalinizem, očitali dogmatizem. Če posplošujemo, se je časopis rodil kot »kritika z leve«, kar drži, res pa je, da se Manifesto, ki v glavi vedno nosi napis komunistični dnevnik, danes kot ob rojstvu, napaja predvsem s svobodomiselnostjo in kritično držo. Z njegovimi članki in komentarji se lahko tudi ne strinjaš (avtorju članka se to pogosto dogaja), niso pa nikoli banalni, površni in površinski, vedno ti dajejo misliti in razmisliti.