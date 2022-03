Manj bolnikov na intenzivnem zdravljenju

V FJK še vedno dnevno potrjujejo več sto novih okužb z novim koronavirusom, nad čimer pa zdravstvene oblasti niso pretirarno zaskrbljene, saj se omenjeni podatek ne odraža v obremenjenosti deželnih bolnišnic. Število bolnikov s covidom-19, ki se zdravi v bolnišnicah ne narašča, pravzaprav ža dalj časa postopno upada. V FJK so danes ob 4924 PCR testiranjih potrdili 234 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 4,75-odstoten. Opravili so še 5780 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 406 novih okužb (delež 7,02-odstoten).

Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 150 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo, dva več kot včeraj, intenzivno zdravljenje jih potrebuje deset, dva manj.

Umrlo je pet bolnikov s covidom-19, od začetka pandemije 4824, in sicer 1181 na Tržaškem, 2297 na Videmskem, 918 na Pordenonskem in 428 na Goriškem.

Ozdravelo je 292.431 ljudi, klinično zdravih je 192, v samoizolaciji pa je 17.322 ljudi.