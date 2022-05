Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 3738 PCR-testov in odkrili 196 novih okužb (delež 5,24-odstoten), opravili pa so še 3763 hitrih antigenskih testov, s katerimi so odkrili še 567 novih okužb (delež 15,07-odstoten).

Na intenzivni terapiji se zdravi še 7 pacientov (2 manj), na navadnih oddelkih pa 160 (11 manj). Umrlo je še osem ljudi okuženih s koronavirusom.