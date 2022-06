V Furlaniji - Julijski krajini so danes opravili 5494 testov na koronavirus, med katerimi so odkrili 940 pozitivnih. Na intenzivni negi se zdravijo še trije pacienti (tako kot včeraj), na drugih oddelkih pa jih je 88 (včeraj 93). Umrli so še štiri ljudje, okuženi s koronavirusom.