Manj je bolnikov na intenzivni negi

V FJK so danes ob 4360 PCR testiranjih potrdili 69 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 1,58-odstoten. Opravili so tudi 5.965 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 22 novih okužb (delež 0,37-odstoten). Število covidnih bolnikov na oddelkih za intenzivno nego se je spustilo na 9, na drugih oddelkih se zdravi 45 bolnikov, ki so okuženi z novim koronavirusom. Eno okužbo so odkrili pri zaposlenem v zdravstvenem podjetju Asufc, dve okužbi pa pri zaposlenih v zdravstvenem podjetju Asugi. Poleg teh pa so zabeležili še dve okužbi med zaposlenimi v domovih za ostarele v Trstu in tri okužbe pri gostih omenjenih domov.