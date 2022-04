Manj kot 15.000 aktivnih primerov okužbe

V Sloveniji so včeraj ob 981 PCR testiranjih in 11.856 hitrih antigenskih testih potrdili 1135 novih okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah je zaradi covida-19 hospitaliziranih 85 bolnikov na navadnih oddelkih, kar je pet manj kot dan prej in 14 na oddelkih intenzivne nege, eden manj. Skupno je hospitaliziranih 228 oseb s potrjeno okužbo, toda tudi z drugimi pridruženimi boleznimi, kar je 11 manj kot prejšnji dan. Na intenzivnih oddelkih je skupno 29 bolnikov s potrjeno okužbo oz. enako kot prejšnji dan.

Umrl je eden bolnik s potrjeno koronavirusno okužbo. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 14.817 aktivnih primerov okužbe, kar je 469 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov po podatkih NIJZ trenutno znaša 994 in je tako za 143 manjše kot dan prej. Za 22 se je znižalo število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev in trenutno znaša 699.