Manj razredov, manj učiteljev

Po ponedeljkovem srečanju z vodjo oddelka za slovenske šole pri Šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino, Igorjem Giacominijem, je Sindikat slovenske šole (SSŠ) objavil sporočilo, v katerem poudarja, da se je prvič seznanil z osnutkom, ki slovenskim šolam in vrtcem v Italiji v prihodnjem šolskem letu odmerja 496 vzgojiteljskih, učiteljskih in profesorskih mest, kar je 11 manj v primerjavi z letošnjim šolskim letom.

»Upad je odvisen od manjšega števila učencev, predvsem na ravni otroških vrtcev in osnovnih šol, in je bolj izrazit tam, kjer je osredotočen na en sam zavod,« so zapisali v sporočilu, v katerem sicer spominjajo na dodatnih 50 mest za okrepitev učne ponudbe.

»Sindikat se zaveda, da bo glede na pravila, ki urejajo dodelitev 'presežnega osebja', šola kot doslej vseeno razpolagala z omenjenim osebjem in da torej šolska vzgojno-izobraževalna ponudba ne bo okrnjena, a vseeno meni, da je za problem stolic na tehniških šolah treba najti dolgoročno in bolj zavezujočo rešitev, ki bo zanesljivo jamčila didaktično kontinuiteto,« so še ocenili in obžalovali, da SSŠ »trenutno nima nobene možnosti, da bi na ministrstvu začel postopek za rešitev problema stolic za strokovne predmete, saj ga vsedržavna normativa ne obravnava kot suverenega tehničnega sogovornika«.