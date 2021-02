»Manj sovražnosti do Slovencev in Slovenije«

Dan spomina na žrtve fojb in eksodus Italijanov iz Istre je bil letos manj sovražen do Slovenije in Slovencev kot v preteklosti, ugotavljajo mediji v Sloveniji v člankih in komentarjih ob včerajšnjem 10. februarju v Italiji. Tone Hočevar v Delu izpostavlja, da so italijanske oblasti vsekakor v glavnem spregledale ugotovitve meddržavne zgodovinske komisije in da se je fašizma spomnil samo predsednik poslanske zbornice Roberto Fico, kar je hvalevredno. Hočevar piše, da se je italijanski predsednik Sergio Mattarella spomnil lanskega srečanja s slovenskim predsednikom Borutom Pahorjem ob bazovski fojbi ter ob spomeniku slovenskim antifašističnim junakom. O včerajšnji prireditvi na fojbi je za RTV Slovenija poročala dopisnica iz FJK Špela Lenardič, medtem ko je rimska dogajanja »pokrival« dopisnik v Italiji Janko Petrovec.

Hočevar kritično ocenjuje včerajšnjo proslavo v Bazovici, »na kateri se je župan Trsta Roberto Dipiazza lotil slovenskega pisatelja Borisa Pahorja in ga razglasil za lažnivca«. V Delu tudi beremo, da so včeraj v Trstu posebej hvalili nekdanjega skrajnodesničarskega parlamentarca Roberta Menio, ki ga slavijo kot očeta zakona o spominu na fojbe in odhodu Italijanov iz Istre iz leta 2004. Hočevar piše, da se je iz glavnine televizijskih dokumentarnih oddaj v Italiji zdelo, da se je zgodovina pričela šele 8. 9. 1943, torej po kapitulaciji Italije, premalo poudarka pa so dali lanski pobudi predsednikov Mattarelle in Pahorja, ki je nekateri sploh niso omenjali.