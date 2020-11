Ni več dvomov, da bo novi predsednik ZDA Joe Biden. Vse je pripravljeno za slavje, manjka le še uradna potrditev. Postavili so že oder za govor zmagovalca, nad njegovim domom pa že tudi velja prepoved letenja.

Številke so za Trumpa neizprosne. Bidnova prednost v Pensilvaniji se je še povečala in je demokratski predsedniški kandidat, razen malo verjetnih čudežev, nedosegljiv. Biden vodi z okrog 10.000 glasovi prednosti, ko so prešteli več kot 98% glasovnic. Prav tako se je povečala Bidnova prednost v Nevadi, kjer vodi za 21.000 glasov. Biden med drugim vodi tudi v Georgii in je občutno v vodstvu tudi v Arizoni. Že sama osvojitev Pensilvanije bi Bidnu omogočala zadostno število elektorskih glasov za vstop v Belo hišo. V Pensilvaniji se tako že pripravljajo na slavje.

Tako se veseli Bidnove zmage John Legend.