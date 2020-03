Manjšina »pozabila« na italijanščino

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenska kulturno-gospodarska zveza ali Svet slovenskih organizacij gostila prireditev, ki bi jo javnosti predstavila le s plakatom v italijanščini? Zadeva bi sprožila upravičeno negodovanje, kot se je zgodilo v Pulju, kjer je tamkajšnja italijanska skupnost v sredo gostila dogodek ob prazniku žensk in pobudo so organizatorji promovirali le s plakatom v hrvaščini. Na to opozarja novinar TV Koper-Capodistria Valmer Cusma, ki podčrtuje, da bi morala italijanska manjšina prva spoštovati in dosledno izvajati dvojezičnost, a se to žal ne dogaja.

Novinar spominja, da bi morali na sedežu italijanske skupnosti, kot piše v njenem statutu, gostiti le prireditve in pobude, ki so skladne z usmeritvijo in cilji skupnosti, med katerimi bi morala na prvem mestu biti dvojezičnost. Cusma dodaja, da je Pulj po zakonu dvojezično mesto, v resnici pa je daleč od tega, očitno tudi po krivdi tamkajšnjega vodstva italijanske manjšine in stranke IDS (v italijanščini Dieta istriana), ki je večinska v Pulju in v istrski županiji. Včasih se zdi, da je za pravice italijanske manjšine bolj občutljiva stranka HDZ, grenko ugotavlja novinar.