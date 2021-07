Marco Tarquinio prejemnik nagrade I nostri Angeli

Glavni urednik dnevnika Avvenire Marco Tarquinio je prejemnik pete nagrade I nostri Angeli (Naši angeli), ki jo podeljuje Sklad združenih narodov za otroke (UNICEF) v sodelovanju z novinarskim festivalom Link. Nagrado podeljujejo novinarjem, ki so se posebej izkazali na področju poročanja o pravicah otrok v Italiji in po svetu. »Avvenire je nenadomestljiv zaveznik v boju za pravice otrok. Tarquinio je v vseh teh letih dajal glas številnim posebej ranljivim otrokom v Italiji in po svetu ter drugim najšibkejšim skupinam. Nudil jim je večjo vidnost in je pripomogel k uveljavljanju kulture spoštovanja sočloveka. Ta nagrada je letos še toliko bolj pomembna, saj Unicef Italija praznuje 75 let obstoja,« je naznanitev nagrajenca pokomentirala predsednica Unicefa za Italijo Carmela Pace, ki bo nagrajencu priznanje izročila ravno na festivalu Link. Ta bo potekal v Trstu od 2. do 5. septembra letos. 63-letni novinar prihaja iz Assisija v Umbriji. Dnevnik Avvenire vodi že od eta 2009, je tudi strokovnjak za notranjo in zunanjo politiko.

Kot že rečeno, bodo nagrado podelili petič. V preteklih letih so nagrado Unicefa prejeli novinar La7 Enrico Mentana, italijanska tiskovna agencija ANSA, revija Famiglia Cristiana ter vsedržavna radijska postaja Rai Radio1.