Marec morda brez dežja

Zelo soliden anticiklon nad večjim delom Evrope bo tudi v bližnji prihodnosti vplival na vreme pri nas. Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme, pihala bo zmerna do občasno lahko še ponekod močna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 14 stopinj Celzija.

Podobno vreme pričakujemo v prvi polovici prihodnjega tedna, zelo verjetno pa se bo stanovitnost zavlekla vsaj do konca meseca.

Od ponedeljka do srede bo pretežno jasno, občasno bo še pihala šibka do zmerna burja.

Noči bodo še razmeroma mrzle, živo srebro se bo ponekod v nižinah lahko še spuščalo rahlo pod ledišče, čez dan pa bo postopno topleje. Najvišje dnevne temperature bodo v prihodnjem tednu rahlo presegale mejo 15 stopinj Celzija.

Kot kaže po zdajšnjih izračunih, ni izključeno, da se bo povsem stanovitno vreme nadaljevalo vsaj do konca meseca, ko naj bi anticiklon začel počasi popuščati. Ni izključeno sicer, da se bo marec marsikje zaključil brez kaplje dežja.