Mario Draghi sprejel mandat z zadržkom

Mario Draghi je sprejel mandat za sestavo nove vlade, ki mu ga je podelil italijanski predsednik Sergio Mattarella, z zadržkom. Srečanje na Kvirinalu se je začelo ob 12. uri in je trajalo približno uro in petnajst minut.

Kot je znano, se je predsednik Sergio Mattarella za povabilo Maria Draghija na Kvirinal odločil sinoči, ko mu je predsednik poslanske zbornice Roberto Fico sporočil, da so bila vladna pogajanja neuspešna.

Draghi je bil do leta 2019 predsednik Evropske centralne banke, v preteklosti pa tudi guverner Banke Italije. Opravljal je pomembne vloge v različnih svetovnih bančnih zavodih in finančnih institucijah. Gre za znano osebnost, ki uživa velik ugled zlasti v finančnih krogih po Evropi in v svetu.