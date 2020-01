Marjan Šarec je odstopil

Najprej je svoj odstop napovedal finančni minister Andrej Bertoncelj, nato je na novinarski konferenci pred nekaj minutami svoj odstop napovedal še predsednik vlade Marjan Šarec. Dejal je, da so razmere v koaliciji in parlamentu take, da je vladanje preveč oteženo. Zato je ocenil je, da je najbolj primerno dejanje odstop, ki naj mu sledi razpis novih volitev. Na njih bi njegova lista nastopila v partnerstvu s stranko SMC. Predsednik republike Borut Pahor bo zdaj moral preveriti, ali obstaja možnost oblikovanja nove koalicije. Če te možnosti ni, bodo v Sloveniji po slabih dveh letih spet predčasne parlamentarne volitve.