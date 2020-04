Marsikdo »pozablja« na karanteno

V Italiji poročajo, da je v zadnjih dneh na ulicah več ljudi kot v preteklih tednih. To potrjujejo tudi številke, ki jih je posredovalo notranje ministrstvo. V soboto so npr. po celem Apeninskem polotoku zaradi kršenja vladne uredbe, ki omejuje gibanje, oglobili 9284 ljudi (legitimirali pa so 229.104 ljudi), skoraj tisoč več kot v petek (8187). V soboto so zaradi lažnih izjav ovadili 54 ljudi, 10 ljudi pa so ovadili zaradi kršenja karantena. V soboto so tudi kaznovali 173 upraviteljev lokalov, 27 so odredili zaprtje.

Slovenski policisti pa medtem poročajo, da so od uveljavitve vladnega odloka, po katerem je prepovedano gibanje zunaj občin in zbiranje na javnih površinah, to je od 30. marca pa do 4. aprila v zvezi z upoštevanjem odloka izrekli 1083 opozoril, v 1252 primerih pa so odstopili predlog Zdravstvenemu inšpektoratu RS

Policija v večini primerov ugotavlja okoliščine potovanja oz. gibanja ljudi in v največ primerih ugotavlja, da ljudje spoštujejo omejitve oz. potujejo med občinami osebe, ki spadajo v izjeme, pojasnjujejo na Generalni policijski upravi (GPU). Kot dodajajo, pri tem policisti pogosto upoštevajo življenjske zdravorazumske okoliščine ljudi, če slednji pri tem upoštevajo varnostne ukrepe. Tiste, ki zaradi malomarnosti ali ignorance kršijo določila odloka oz. zakona o nalezljivih boleznih, pa policisti napotijo na naslov stalnega bivališča oz. ukažejo upoštevanje odloka.