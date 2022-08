Marta Kos odstopila od kandidature za predsednico republike

Podpredsednica Gibanja Svoboda Marta Kos je odstopila od kandidature za predsednico republike. Kot razlog je v sporočilu za javnost navedla spremenjene okoliščine iz osebnih razlogov. O odločitvi Kosove in nadaljnjih korakih bodo organi stranke razpravljali v prihodnjih dneh, so sporočili. Kot so še poudarili, se bodo osredotočili na lokalne volitve.

»Verjamem v solidarno Slovenijo, v državo, kjer se ljudje spoštujejo in si zaupajo ter drug drugemu pomagajo; verjamem v državo, ki bi ji rada odgovorno služila in vzpodbujala te ideale,« je v izjavi za javnost ob svoji odločitvi zapisala Kosova. Ob tem je zatrdila, da se bo za te vrednote še naprej borila kot podpredsednica največje vladne stranke.

Hkrati se je zahvalila vsem, ki so že podprli njeno kandidaturo in poudarila, da ostaja zvesta podpornikom, kot tudi skupnim vrednotam in domovini Sloveniji.

Nekateri mediji namigujejo, da naj bi se Marta Kos umikala predsedniški kandidatki Nataši Pirc Musar. Njeni glasovi naj bi slednji prišli še kako prav, saj naj bi se v bitki za mesto predsednika republike po predvolilnih anketah obetal izenačen boj zlasti med Anžetom Logarjem in ravno Natašo Pirc Musar.