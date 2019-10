Marx v narečju z beneško brado

»A no gavemo njente da pèrdar fora che łe nostre caene«. (Izgubiti nimamo ničesar, razen svojih verig). To je znana misel Karla Marxa v prevodu njegovega komunističnega Manifesta v venetskem narečju, ki je izšel pri nemški založbi Zambon (če sodimo po priimku je njen lastnik iz Veneta). V narečje (ali jezik, kot menijo nekateri) ga je skupaj z Alessandrom Morcellinom prevedel Giovanni Maistrello, 22-letnik iz Novente Vicentine, ki študira jezike na univerzi na Reki, poroča Corriere della Sera. Nekaterim zagovornikom upravne avtonomije Veneta vsekakor ni všeč »žaljiva« platnica prevoda, ki upodablja leva Sv. Marka z Marxovim obrazom in brado. Maistrello pravi, da se je pri prevajanju skliceval na narečje, ki ga govorijo na območju Vicenze, Padove in zaledja Benetk.