Maska vedno obvezna, prehajanje med občinami (še) dovoljeno

Nošenje zaščitne maske bo odslej v Furlaniji - Julijski krajini vedno obvezno, v gostinskih lokalih pa bo uživanje hrane in pijače med 15. in 18. uro mogoče le s postrežbo pri mizi. Zaenkrat pa še ne bo prepovedi gibanja med občinami, kot so ugibali nekateri mediji. Predsednik FJK Massimiliano Fedriga je danes, 12. novembra, predstavil novo deželno odredbo, ki zaradi slabšanja epidemiološkega stanja uvaja nove omejitve. Odredba bo stopila v veljavo v soboto ob 00.00 in ne že v petek, kot so sprva napovedovali. Do nove spremembe bi lahko sicer prišlo že v petek, ko bi lahko ministrstvo za zdravje uvrstilo našo deželo na oranžni ali rdeči seznam.

Če strnemo nove ukrepe. Odslej bo maska vedno obvezna, ko zapustimo svoj dom, torej tudi med športno dejavnostjo, čeprav tega Fedriga ni izrecno pojasnil. Izjema so le ljudje s posebnimi patologijami in otroci do šestega leta starosti. Maske ni treba nositi v avtomobilu, če smo v družbi članov istega gospodinjstva.

Odslej bo v trgovine lahko vstopala le ena oseba iz istega gospodinjstva. Spremstvo bo mogoče za ljudi s posebnimi potrebami in za otroke do 14. leta starosti. Tržnice bodo odslej dovoljene le pod določenimi pogoji, trgovine, ki presegajo 400 kvadratnih metrov površine, bodo ob sobotah in nedeljah zaprte. Ob nedeljah bodo lahko odprte le lekarne, kioski s časopisi, trafike in trgovine z živili. Dostava na dom bo vseskozi dovoljena. Deželna vlada vabi ljudi, starejše od 65 let, da se v večje trgovine odpravijo v prvih dveh urah po njihovem odprtju, ko jim bodo morale trgovine zagotoviti »olajšan vstop«.

Na osnovnih in nižjih srednjih šolah se ne bo smelo izvajati pouka športne vzgoje, med glasbeno vzgojo pa bosta prepovedana petje in igranje na pihala.