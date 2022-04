Masovni poboji civilistov v Buči

Tako ukrajinski politiki kot mednarodna javnost so zgroženi nad ruskimi grozodejstvi v ukrajinski Buči. Masovne poboje civilistov, o katerih poročajo lokalne oblasti in novinarji na terenu, v Kijevu označujejo za genocid in vojne zločine. Iz sveta se vrstijo pozivi k neodvisni preiskavi dogodkov, pregonu odgovornih in ostrejšim sankcijam.»To je genocid. To je eliminacija celotne države in naroda,« je dan po tem, ko so iz Buče začela prihajati pretresljiva poročila, ocenil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Tudi kijevski župan Vitalij Kličko je v pogovoru za nemški časnik Bild ocenil, da je mogoče dogajanje v Buči in drugih krajih okoli Kijeva opisati le kot genocid.

Ukrajinski premier Denis Šmihal je na Twitterju zapisal, da je Rusija v času okupacije Buče ter drugih naselij okoli Kijeva ponovila »najhujše, kar pomnimo iz zgodovine represije in nehumanih zločinov«. »Ukrajina ne bo pozabila teh zločinov okupatorjev. Ne bomo mirovali, dokler ne kaznujemo odgovornih,« je zapisal.

Svetovalec Zelenskega Sergej Nikiforov je za britanski BBC dejal, da so ukrajinske oblasti po umiku ruskih sil v krajih, kot so Buča, Irpin in Hostomel, naletele na srce parajoče prizore, ki spominjajo na vojne zločine. Izpostavil je skupinska grobišča, ustreljene civiliste z za hrbtom zvezanimi rokami ter napol zažgana trupla, kot da je skušal nekdo na hitro zakriti sledi svojih dejanj.

Ostri odzivi, zgroženost, pozivi k preiskavi in ocene, da gre za vojne zločine, se vrstijo tudi iz tujine, med drugim iz EU, ZDA in zveze Nato.

Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg je poboje civilistov označil za »grozljive« in poudaril, da čemu podobnemu Evropa ni bila priča več desetletij.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na Twitterju zapisala, da so jo poročila o »neizrekljivih grozotah« na območjih, s katerih se umika Rusija, »šokirala«. Pozvala je k neodvisni preiskavi in poudarila, da bodo odgovorni za vojne zločine odgovarjali.

