Matej Arčon minister za Slovence v zamejstvu in po svetu

Matej Arčon iz Gibanja Svoboda bo v novi slovenski vladi Roberta Goloba po še neuradnih vesteh minister za Slovence v zamejstvu in po svetu. Arčon, ki je star petdeset let in je bil rojen v Šempetru pri Gorici, zelo dobro pozna stvarnost Slovencev v Italiji, za krmilom ministrstva bo nasledil Heleno Jaklitsch iz vrst stranke SDS. V študentskih letih je bil Arčon predsednik Kluba goriških študentov, med leti 1998 in 2010 je bil član Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, med letoma 2004 in 2006 ter od februarja 2009 do oktobra 2010 pa je bil podžupan.

Leta 2010 je postal župan Mestne občine Nova Gorica, ponovno je bil za župana izvoljen jeseni 2014. Ponovno se je pomeril na lokalnih volitvah leta 2018, ko je v prvem krogu prejel največ glasov, v drugem pa ga je premagal aktualni župan Klemen Miklavič.

Skupaj z Golobom je bil Arčon eden ustanoviteljev stranke Svoboda, ki je premočno zmagala na volitvah. Na listi stranke je tudi kandidiral za parlament in od vseh izvoljenih kandidatov prejel najvišje število glasov (15.271). Kandidiral je v okrajih Nova Gorica 1 in Nova Gorica 2, ker je ministrska funkcija nezdružljiva s poslansko bo moral Arčon odstopiti iz državnega zbora.