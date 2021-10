Mati in sin prevažala več kot kilogram marihuane

Karabinjerji so v Martignaccu na Videmskem v sklopu običajnih cestnih kontrol ustavili avtomobil citroen C3, v katerem sta se vozila 46-letna mati in 19-letni sin. Bila sta zelo vznemirjena in sta se sumljivo obnašala, poleg tega je iz avtomobila uhajal čuden vonj. Karabinjerji so preiskali avtomobil in v njem našli kilogram marihuane. Med preiskavo na domu pa so zasegli še 200 gramov konoplje, dve precizni tehtnici in 900 evrov gotovine. Oba so aretirali in prepeljali v videmski oz. tržaški zapor, kjer bosta na razpolago državnemu tožilstvu.