Mattarella: »Bodimo enotni kot po vojni«

Italijanski predsednik Sergio Mattarella je ob 76-letnici pokola v Ardeatinskih jamah pri Rimu še enkrat pozval politične stranke in vse državljanke ter državljane, naj v teh za Italijo zelo težkih trenutkih ohranijo složnost in enotnost v zelo zahtevnem boju proti pandemiji koronavirusa. Državni poglavar se zelo trudi, da bi bi naraščajoče nerazumevanje med vladno koalicijo in opozicijo ne zdrknilo v institucionalno krizo z neprevidljivimi posledicami.

»Pokol v Ardeatinskih jamah je bil eden najbolj krvavih dogodkov v polpretekli zgodovini Italije. Vrednote spoštovanja življenja in solidarnosti, ki so nam v oporo v tem zelo težkem obdobju, krepijo našo dolžnost, da se spomnimo tistih nedolžnih žrtev. Ob izteku tistih strašnih let, ki sta jih označevali diktatura in vojna, je enotnost italijanskega naroda pripomogla k moralnemu, civilnemu, gospodarskemu in družbenemu preporodu našega naroda. Enako enotnost v težkem trenutku za vso skupnost nujno potrebujemo tudi danes,« je dejal Mattarella. V Ardeatinskih jamah so nacisti kot maščevanje za atentat v Ul. Rasella v Rimu 24. marca 1944 pobili 335 talcev.