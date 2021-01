Mattarella čestital Goricama za EPK 2025 (video)

Italijanski predsednik republike Sergio Mattarella je v sklepnem delu svojega silvestrskega nagovora čestital Gorici in Novi Gorici za skupni naslov Evropske prestolnice kulture 2025. »Čestitam in vse dobro želim Goričanom za skupni naslov Gorice in Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture. Gre za znak, ki je v čast Italiji in Sloveniji ker sta razvili odnose, ki presegajo sobivanje in medsebojno spoštovanje ter izražajo sodelovanje in perspektive za skupno prihodnost. Upam, da bo to sporočilo sprejeto v številnih obmejnih območjih po celem svetu, tudi v Evropi, kjer večkrat prihaja tudi do ostrih sporov in celo vojn namesto iskanja skupnih poti med različnimi kulturami in tradicijami,« je povedal Mattarella.

Na spodnjem posnetku si čestitko Goricama lahko ogledate na 12. minuti in 13 sekund.