Mattarella do zadnjega za Narodni dom

Na Kvirinalu so bili Slovencem naklonjeni in manj naklonjeni predsedniki republike. Sandro Pertini je bil zaradi svojega antifašizma in neposrednosti čustveno gledano najbližji slovenski manjšini, Carlo Azeglio Ciampi je spodbudil sprejetje zaščitnega zakona, Giorgio Napolitano je podpisal uredbo o občinah, kjer se zaščita izvaja. Sergio Mattarella nam bo ostal v spominu kot predsednik, ki je skupaj s slovenskim kolegom Borutom Pahorjem bistveno pripomogel k vračanju tržaškega Narodnega doma slovenski narodni skupnosti.

Predsednika Italije in Slovenije sta pred dvema letoma ob stoletnici požiga Narodnega doma in s tem povezanim korakom v Bazovici poskrbela za zgodovinsko prelomno dejanje. Mattarella je s tem naredil svoje, to se pravi zelo veliko, in bi lahko ostalo pri tem. Kvirinal je nato od blizu spremljal parlamentarni postopek o spremembi člena zaščitnega zakona o narodnem domu, Mattarella pa je dva dni po svoji ponovni izvolitvi in pred uradno prisego sprejel Pahorja. Predsedniku Slovenije je s tem izkazal izjemno pozornost in hkrati skrb za Narodni dom ter slovensko manjšino na sploh.

Niti najbolj optimisti vsekakor niso pričakovali, da bo Mattarella prišel 28. marca v Trst na podpis pogodbe za prenos lastništva Narodnega doma. Res je, da sta Fundacija Narodni dom in Univerza prilagodili datum podpisa odprtju akademskega leta vseučilišča, a prisotnost Mattarelle predstavlja vsekakor senzacijo. Da se je to zgodilo sta zaslužna tudi senatorka Tatjana Rojc in prefekt Annunziato Vardè.