Mattarella si zasluži tudi zahvalo Slovencev v Italiji

»Gospod predsednik, hvala za vse, kar ste dobrega naredili za Južno Tirolsko in za pozornost, ki ste jo vseskozi izkazovali jezikovnim manjšinam.« Predsednik bocenske pokrajine Arno Kompatscher se je takole ob izteku njegovega sedemletnega mandata zahvalil predsedniku republike Sergiu Mattarelli. Takšno javno zahvalo si Mattarella zasluži tudi od slovenske manjšine, do katere je bil vedno pozoren in ji priskočil na pomoč, vsakič ko je bilo treba oziroma ko ga je manjšina za to zaprosila.

Odhajajoči predsednik ima skupaj s slovenskim kolegom Borutom Pahorjem med drugim zaslugo za spomenico, ki predstavlja izhodišče za vračanje tržaškega Narodnega doma Slovencem. Mattarella in Pahor sta veliko prispevala k utrjevanju odnosov med sosednjima državama, kar posledično dobro vpliva na položaj Slovencev v Italiji in Italijanov v Sloveniji.

Kompatscher je v intervjuju za južnotirolski spletni portal salto.bz dejal, da je Mattarella tudi kar zadeva probleme Južne Tirolske vedno podpiral »prave in uravnotežene rešitve«, spoštljive do vseh jezikovnih skupnosti v bocenski pokrajini. Veliko je naredil za okrepitev prijateljstva med Italijo in Avstrijo. Izpostavil je dogodek, na katerem sta se Mattarella in avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen skupaj poklonila žrtvam nacističnega lagerja v Bocnu in počastila učitelja Franza Innerhoferja, prvo južnotirolsko žrtev fašizma.