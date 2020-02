Mattarella vznejevoljil Slovence, Pahor miri

Italijanski predsednik republike Sergio Mattarella ob tokratnem spominskem dnevu na žrtve fojb in eksodus ni govoril, zato pa je pripravil dve strani dolgo pisno izjavo, ki je od nedelje dostopna na spletu. Med italijanskimi politiki je požela široko odobravanje, medtem ko se v Sloveniji in zamejstvu mnogi ne strinjajo z uporabo izraza »etnično čiščenje« ter z dejstvom, da ni jasne obsodbe fašističnih zločinov.

Odzval se je tudi slovenski predsednik Borut Pahor, ki poudarja, da bo »slovesnost, ki bo potekala 13. julija letos v Trstu, najboljša simbolna in stvarna priložnost za pogled v preteklost in skupno usmerjenost v prihodnost«.

Pahor je spomnil, da mu je Mattarella že lani zagotovil, da spominski dan ni usmerjen proti nekomu, pač pa gre za dogodek, s katerim bi s prijateljskima državama Slovenijo in Hrvaško poudarili skupno zavračanje vseh totalitarnih ideologij in zavračanje nacionalističnih ekstremizmov.

Mattarella je v nedeljo zapisal, da je komunistična diktatura sprožila »preganjanje, ki je mestoma potekalo pod krinko maščevanja zoper fašistično zatiranje, a se je sprevrglo v pravo in resnično etnično čiščenje, ki je divje in na široko prizadelo nemočno in nedolžno prebivalstvo«.