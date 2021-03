Matura spet le ustna

Italijanski minister za šolstvo Patrizio Bianchi je podpisal odredbo, s katero je zakoličil potek maturitetnega izpita v letošnjem šolskem letu, tako za srednje šole prve kot druge stopnje. V obeh primerih bo matura potekala zgolj ustno. Dijaki bodo morali pripraviti seminarsko nalogo na temo, ki jim jo bo pred maturo dodelil razredni svet in bo osnova za izpraševanje.

MALA MATURA

Razredni sveti, ki bodo odločali tudi o tem, kdo bo pripuščen k maturi, bodo dijakom srednjih šol prve stopnje morali dodeliti temo seminarske naloge najkasneje do 7. maja. Zatem bodo šolarji imeli mesec dni časa, da nalogo pripravijo, oddati pa jo bodo morali najkasneje 7. junija.

Pripraviti bodo morali izvirno nalogo, ki bo lahko v pisni obliki, lahko tudi multimedijska, umetniška, v obliki videoposnetka ali tehnično-praktičnega izdelka, vključevati pa bo morala vsebine več predmetov. Ob izdelavi naloge bodo profesorji morali dijakom pomagati, jih usmerjati in jim svetovati. Med izpitom bodo sicer preverjali tudi obvladovanje italijanskega (oz. slovenskega) jezika, logično-matematičnih sposobnosti, poznavanje tujih jezikov in državljanske vzgoje.

MATURA

Razredni svet bo odločal o tem, če bodo dijaki pripuščeni k zrelostnemu izpitu, najkasneje do 30. aprila pa bo tudi dodelil teme seminarskih nalog. Na drugostopenjskih srednjih šolah bo tema s področja predmeta, ki je značilen za izbrano smer, vključevale pa bodo lahko tudi prvine z drugih predmetov. Dijaki bodo naloge morali oddati do 31. maja, računali bodo lahko na pomoč in svetovanje profesorjev.

Seminarska naloga bo osnova za izpraševanje, ki bo okvirno trajalo eno uro. Poleg vprašanj o seminarski nalogi bodo profesorji preverjali še poznavanje enega izmed besedil, ki so jih obravnavali pri italijanskem jeziku in literaturi (oz. na slovenskih šolah predvidoma pri slovenščini), poleg drugih predmetov bodo preverjali tudi znanje, pridobljeno pri državljanski vzgoji.

Priznali bodo največ 60 kreditov: do 18 za 3. letnik, do 20 za 4. in do 22 za 5. letnik. Na ustnem preverjanju bo mogoče dobiti največ 40 točk. Vsak dan bodo izprašali največ 5 maturantov. Izpitna komisija bo interna, samo predsednik bo zunanji.