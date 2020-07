Med Babco in Brščico brnijo stroji

Na železniški progi med Križem in Nabrežino so v teku dela za sanacijo gozdnatega in skalnatega območja, s katerega je 22. junija pod večer na železnico zgrmelo kamenje, zaradi usada pa je iztiril potniški vlak, ki je bil iz Vidma namenjen v Trst. Med 22 potniki ni bil nihče poškodovan, hujše posledice nesreče pa je preprečil strojevodja, ki je pravočasno opazil oviro in zaviral, tako da je iztiril le prvi vagon, škoda na vlaku in na progi pa je precejšnja. Nekaj dni je bila železnica na relaciji Trst-Nabrežina kamnolomi (bivij) popolnoma zaprta, od začetka julija pa vlaki v obe smeri vozijo le po južnem tiru.

Sanacijska dela med kriško Babco in nabrežinski Brščico naj bi po prvotnih načrtih trajala do druge polovice avgusta, ni izključeno pa da se bodo nekoliko zavlekla. Veliko gradbišče sega od proge Južne železnice (zgrajena je bila leta 1857) praktično do pešpoti, ki se vije od kriškega zbiralnika vode do Nabrežine z enim najlepših razgledov na Tržaški zaliv.