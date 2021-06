Med bananami na poti v Slovenijo 740 kg kokaina

Malteški cariniki so v kontejnerju, ki je bil na poti iz Ekvadorja v Slovenijo, med bananami našli in zasegli rekordni tovor 740 kilogramov kokaina. Na črnem trgu bi njegova vrednost dosegla 100 milijonov evrov. Gre za rezultat daljše operacije, so razkrili. Kontejner so cariniki pregledali po podrobni oceni grožnje, ko je prešel mednarodno pristanišče. Med podrobnim pregledom 1080 škatel banan so v 37 škatlah odkrili 740 paketov bele snovi, za katere so testi kasneje potrdili sume, da gre za drogo, in sicer za zelo čist kokain. O najdbi so obvestili malteško enoto policije pristojno za droge in dežurno sodnico, ki vodi preiskavo.