Videmski policisti so včeraj aretirali 34-letnega državljana Pakistana z bivališčem na Videmskem zaradi posesti hašiša z namenom razpečevanja. Policisti so ga zasledili okrog 9.30. Ko jih je zagledal, je pobegnil in preskočil zidek, da bi se skril v parku. Policisti so med njegovim begom opazili, da je odvrgel predmet, ki ga je vzel iz desnega hlačnega žepa. Ugotovili so, da je šlo za hašiš, že pripravljen za delitev na posamezne odmerke za nadaljnjo prodajo.