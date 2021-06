Med čakanjem na cepljenje mnoge obšla slabost

V Zagrebu je med čakanjem v dolgi vrsti za cepljenje mnoge obšla slabost, poroča časopis La voce del popolo. Pred cepilnim centrom v sejmišču je nastala dolga vrsta ljudi, ki so morali čakati več ur na cepljenje pod soncem in ob zelo visokih temperaturah, ki so že ob 10. uri presegale 30 stopinj Celzija. Mnoge je obšla slabost, drugi pa so se cepljenju odpovedali in odšli. Kot kaže, je okrog tisoč ljudi prišlo na cepljenje, ne da bi bili zato poklicani.

Iz Zadra medtem poročajo, da je delež pozitivnih testov občutno poskočil in je zdaj več kot 12-odstoten. Zdravstvene oblasti pripisujejo porast okužb posledicam raznih praznovanj, poročnih kosil, birm in zadnjega dneva pouka.