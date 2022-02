Med divjim begom iz audija odvrgla nahrbtnik

Slovenski policisti so preteklo sredo, 2. februarja, odvzeli prostost 23-letnemu italijanskemu državljanu in 23-letnemu ukrajinskemu državljanu, ki sta v audiju A7 italijanskih registrskih tablic prevažala drogo. Po divjem zasledovanju na primorski avtocesti se je zasledovanje končalo na počivališču Ravbarkomanda. Njun avtomobil audi A7 italijanskih registrskih tablic, ki je z veliko hitrostjo peljal v smeri Ljubljane, sta v večernih urah policista nameravala ustaviti med redno kontrolo prometa. Približno 1500 metrov pred izvozom za počivališče Studenec sta ga prehitela ter pričela ustavljati z modrimi lučmi in opozorilno dvižno tablo. Voznik pa je še dodatno pritisnil na plin in ju prehitel. Vozil je s hitrostjo med 220 in 240 km na uro. Malo pred uvozom pri Postojni je sopotnik iz audija odvrgel nahrbtnik črno oranžne barve. Nekaj sto metrov zatem je voznik zmanjšal hitrost in nakazal, da bo vozilo ustavil, kar je dejansko storil na počivališču Ravbarkomanda, pri čemer sta ju dosegla policista. Ugotovila sta, da je audi vozil 23-letni državljan Italije, v njem pa je bil še 23-letni sopotnik, državljan Ukrajine s stalnim prebivališčem v Italiji.

Policisti so našli odvrženi nahrbtnik, pri čemer so ugotovili, da so bile v njem 4 PVC vrečke s skupno 890 grami prepovedane droge konoplje. Nadaljnji postopek so prevzeli koprski kriminalisti, ki so moškima odvzeli prostost. Privedli so ju na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča Koper, ki je po zaslišanju na predlog tožilstva za oba odredil pripor. Tvegata od enega do desetih let zapora.