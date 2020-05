Med karanteno vino teklo v potokih

V mesecih lockdowna zaradi pandemije s covidom-19 se je v Evropi močno povečala poraba vina, zmanjšala pa se je poraba piva in drugih alkoholnih pijač. Strokovnjaki ocenjujejo, da je k temu pripomogla dolgotrajna karantena. Gre za izsledek študije Evropskega združenja ekonomistov Euawe in univerze v Bordeauxu, na podlagi ankete, ki so jo opravili v Španiji, Belgiji, Italiji, Franciji, Avstriji, Nemčiji, Portugalski in Švici. Pri delu so sodelovali tudi raziskovalci univerz v Veroni, Padovi, Bologni in Bocnu. Porast uživanja vina je bil v splošnem največji v kategoriji od 30. do 50. leta, le v Italiji, Španiji in na Portugalskem so bili v ospredju zlasti starejši.

Po vinu so segle predvsem družine brez otrok in z višjim dohodkom, medtem ko se je pri ostalih povečala poraba piva. Zmanjšal pa se je povprečni izdatek za nakup vina.

Večina (80 odstotkov vprašanih) je vino kupila kar v tradicionalnih trgovinah. Prvič pa ga je v spletnih trgovinah kupilo 8,3 odstotka Italijanov, 6,6 odstotka Špancev in 5,2 odstotka Portugalcev.