Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali v kraju Mereto di Tomba na Videmskem, kjer je moški, star okrog 60 let, med obrezovanjem drevesa padel z višine petih metrov. Na kraju so mu nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo, nato so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da se je huje ranil. Utrpel je med drugim tudi poškodbe prsnega koša in glave.