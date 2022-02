Med plezanjem po ledenem slapu ga je oplazil blok ledu

Gorski reševalci so zgodaj popoldne posredovali v Plodnu, kjer se je na območju ob potoku Siera malo po 13. uri poškodoval 60-letni moški iz Trevisa, medtem ko je plezal po ledenem slapu. Blok ledu, ki se je odtrgal, ga je močno udaril v obraz, pri čemer je domnevno utrpel hujšo poškodbo očesa. Soplezalci so ga z vrvjo previdno spustili s slapa, na kraj pa so v kratkem času z motornimi sanmi policistov prišli gorski reševalci. Poškodovani je bil do prihoda reševalcev pri zavesti. Naložili so ga nosilo in ga prenesli v dolino, njegovo zdravstveno stanje pa se je poslabšalo. Z reševalnim helikopterjem, ki je priletel iz kraja Pieve di Cadore, so ga prepeljali v bolnišnico.