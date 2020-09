V Reziji je dopoldne 69-letno Goričanko med pohodom obšla slabost. Alarm so sprožili drugi pohodniki. Bili so na gozdnatem območju steze št. 631a nad Bilo. Na kraj so prihiteli gorski reševalci iz Možca in reševalci finančne straže s postaje Na Žlebeh. Priletel je tudi reševalni helikopter. Zdravstveno osebje je ženski na mestu nudilo prvo pomoč, nato so jo dvignili na helikopter in jo prepeljali v Bilo, kjer so jo spet pregledali. Naposled so jo s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico.