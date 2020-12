Med prazniki po vsej verjetnosti strožji ukrepi

Predsednik vlade Giuseppe Conte bo nocoj podpisal novo uredbo, ki bo zaobjemala tudi obdobje božičnih in novoletnih praznikov. O njej se je vlada usklajevala na zasedanju, ki je trajalo do poznih nočnih ur. Prevladala je, kot kaže, strožja različica.

Od 21. decembra do 6. januarja bo po za zdaj še neuradnih podatkih prepovedano prehajanje deželnih meja, za božič in štefanovo oz. 25. in 26. decembra ter 31. decembra pa tudi prehajanje občinskih meja, razen seveda za upravičence. Možen pa bo povratek domov. V uredbi bo, kot kaže, tudi strogo priporočilo o nesprejemanju gostov izven lastnega gospodinjstva in o omejitvi največ 10 ljudi na praznovanjih.

Od 4. decembra do 6. januarja bo še naprej v veljavi policijska ura, in sicer od 22. ure do 5. ure zjutraj, brez izjem za praznike, razen 1. januarja, ko naj bi trajala do 7. ure zjutraj. Za božič in štefanovo ter 31. decembra bodo restavracije predvidoma lahko odprte za kosilo. Maše na božični predvečer pa naj bi se začele ob 20. uri.

Hoteli naj bi lahko bili odprti tudi na novoletni večer, toda ob zaprtih lastnih restavracijah, z možnostjo zaužitja hrane le v sobah. Trgovine naj bi po novem lahko bile odprte do 21. ure, nakupovalna središča pa ob koncih tedna in ob praznikih zaprta.