Med prekladanjem drv poškodovan 79-letnik

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so posredovali v Coseanu na Videmskem, kjer se je na domu poškodoval 79-letnik. Med prekladanjem drv je nanj padlo nekaj drevesnih debel. Na srečo ga niso pomečkala, saj so ga le oplazila, pri čemer ga je odbilo nekaj metrov stran. Zdravstveno osebje, ki je prispelo z reševalnim vozilom iz kraja San Daniele, mu je na kraju nudilo najnujnejšo pomoč. Priletel je reševalni helikopter, s katerim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo zaradi poškodbe spodnjega dela hrbta.