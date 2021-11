Med prelaganjem 55 kg kokaina iz kombija v avto trije aretirani

Pozornost finančnih policistov je vzbudil kombi, ki ga je voznik na parkirišču trgovskega centra v bližini kraja Bagnaria Arsa pri Palmanovi v krajšem času večkrat preparkiral, ob tem pa izstopal iz vozila s hrvaško registrsko tablico in sumljivo pogledoval okoli sebe.

Ni minilo dolgo in na parkirišče je pripeljal audi z nemškimi registrskimi tablicami: parkiral je blizu kombija. Iz vozil so izstopili trije moški, ki so začeli iz kombija v avto prelagati papirnate vrečke. Takrat so k trojici pristopili finančni policisti, kar je moške presenetilo. Sledila je aretacija, saj se je izkazalo, da je bil v papirnatih vrečkah, ki so si jih podajali hrvaški državljani, kokain. In to večja količina, točneje 55,62 kg, kot so kasneje ugotovili policisti.

Trojico so odvedli v videmski zapor, nadaljuje pa se preiskava o izvoru kokaina, za katerega finančni policisti sumijo, da prihaja s t. i. »balkanske poti«.

Gre za drugi večji zaseg kokaina v videmski pokrajini v nekaj mesecih, potem ko so maja letos v neki zapuščeni hiši v Aiellu odkrili kar 100 kg kokaina, ki je bil skrit v kartonastih škatlah.