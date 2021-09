Med šolskim bolezenskim dopustom svetoval v podjetjih

Med šolskim bolezenskim dopustom in starševskim dopustom je opravljal svetovalno dejavnost v podjetjih, na šoli pa je v treh letih bil odstoten 769 dni. Finančni policisti so prišli na sled profesorju s stalnim bivališčem na Siciliji, ki je začasno zaposlen na šoli v Pordenonu, in ga ovadili računskemu sodišču zaradi domnevne povzročitve škode državi v višini 110 tisoč evrov.

Med preiskavo so ugotovili, da profesor ni zaprosil za dovoljenje pri opravljanju izvenšolskih dejavnosti in tudi podjetjem ni sporočil, da je javni uslužbenec. Po odredbi državnega tožilstva so mu zasegli 13.000 evrov raznih prejetih odškodnin.