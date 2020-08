Med spanjem so ji ukradli torbico s 6000 evri

Tatvin na slovenskih avtocestnih počivališčih, kot kaže, še ni konec. Potem, ko so policisti v preteklem tednu odvzeli prostost trem moškim, ki so ukradli večje vsote denarja trem avtobusnim potnikom iz Romunije, so ponoči opravili novo intervencijo na počivališču Ravbarkomanda. Iz kabine parkiranega tovornega vozila italijanskih registrskih tablic je namreč v nočnih urah romunskima državljanoma nekdo ukradel torbico z dokumenti in 6000 evri. Drzni tat je, medtem ko sta zakonca spala, vdrl v kabino in pobral torbico, ki je bila ob ženski. Policisti preiskujejo okoliščine.