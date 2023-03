Med žaganjem drv nanjo padel stroj

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so posredovali na območju Gumina, kjer se je ženska, stara okrog 70 let, poškodovala med žaganjem drv. Z roko se je vpletla v stroj, pri čemer se je stroj prevrnil nanjo. Zdravstveno osebje ji je na kraju nudilo prvo pomoč, nakar so glede resnosti poškodb poklicali reševalni helikopter. Z njim so jo prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo zaradi poškodbe roke in hude otekline. Na kraju so bili tudi gasilci.