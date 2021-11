Med žrtvami koronavirusa 63-letni domačin iz dolinske občine

V FJK so danes ob 2871 PCR testiranjih potrdili 279 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 9,71-odstoten. Opravili so še 5884 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 19 novih okužb (delež 0,32-odstoten).

Umrlo je 8 ljudi, med njimi 63-letni domačin iz dolinske občine, ki je bil hospitaliziran na oddelku intenzivne nege v katinarski bolnišnici.

Intenzivno zdravljenje potrebuje 26 bolnikov s covidom-19, v FJK pa je na rednih covidnih oddelkih skupno hospitaliziranih 223 bolnikov.

Od začetka pandemije je v FJK umrlo 3938 ljudi, in sicer 889 v Trstu, 2039 v Vidmu, 698 v Pordenonu in 312 v Gorici. Ozdravelo je 116.289 ljudi, klinično zdravih je 123, v samoizolaciji pa je 5883 ljudi.