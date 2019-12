Mejni prehod Obrežje je ponovno odprt za vsa vozila, poroča prometnoinformacijski center. Za ves promet in v obe smeri so ga namreč zaprli za dobro uro zaradi varnostnega dogodka, v katerem pa ni bil nihče poškodovan. Več informacij s policije za zdaj niso posredovali, po poročanju portala 24ur pa naj bi na avtobusu našli eksplozivno napravo. V času zapore so osebna vozila preusmerjali na mejna prehoda Rigonce in Slovenska vas, kjer je za izstop iz države sedaj treba čakati do ene ure.