Medsebojno mejo bosta od petka spet odprli tudi Hrvaška in Madžarska

Meja med Hrvaško in Madžarsko bo od petka za državljane obeh držav spet odprta. Vest je danes sporočil madžarski zunanji minister Peter Szijjarto, ki je povedal, da bosta madžarska in Hrvaška v petek odpravili omejitve za potovanja ljudi med državama, uvedene zaradi covida-19. Szijjarto je pojasnil, da se je epidemija v obeh državah umirila, odprtje madžarskih meja z ostalimi sosedami, Avstrijo, Češko, Slovaško, Slovenijo in Srbijo, pa tudi ni pripeljalo do večjega števila novih primerov okužb. Hrvaška je predvsem zaradi spodbujanja turističnega prometa konec maja odprla svoje meje za državljane desetih članic EU, med katerimi sta tudi Madžarska in Slovenija.

Hrvaški mediji medtem poročajo, da hoteli ob hrvaški obali so junija večinoma obdržali lanske cene, posamični popusti pa niso zadostni, da bi pritegnili večje število domačih turistov, ki so pričakovali da bodo letos cene občutno cenejše. Primerjava cen hotelov različnih kategorij v hrvaški Istri in Dalmaciji, vključno z otoki, kaže tudi ohranjanje lanskih cen v glavni poletni sezoni.