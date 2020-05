Medved napadel moškega

V okolici Škofljice, blizu Ljubljane, je v torek zvečer medved napadel 56-letnega moškega, ki se je sprehajal po gozdni poti. Sprehajalec ni opazil medveda in ga je očitno presenetil. Zaradi bližine je medved moškega napadel, ta pa se je branil z rokami in pohodno palico, so sporočili z zavoda za gozdove. Na srečo ni utrpel težjih poškodb in ni v življenjski nevarnosti.

Moški se je v šoku in z ranami po zgornjem delu telesa sam odpravil domov. Prepeljali so ga v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Utrpel je lažje poškodbe in raztrganine zaradi udarcev s šapo medveda, medtem ko zdravniki niso ugotovili ran od ugriza.

Po vsej verjetnosti je bila prekoračena tolerančna razdalja, na kateri bi se medved umaknil brez posledic, si dogodek razlagajo na Zavodu za gozdove Slovenije. Moški se je sprehajal po Evropski pešpoti med vasema Klada in Želimije, območju, kjer je medved napadel tudi junija lani.

Intervencijska skupina je odredila nadzor območja, spremljali ga bodo lovci iz Lovske družine Škofljica. V primeru nadaljnjega pojavljanja medveda v bližini človeka oziroma naselij ter neboječega vedenja, bodo zaprosili agencijo za okolje za izredno odločbo in usmrtitev medveda, so zapisali na zavodu.